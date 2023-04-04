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Ігнат розповів про складнощі в обслуговуванні винищувача F-16

04.04.2023 / 17:28
Польша вже передала перші літаки МіГ-29. Сподіваємося, що будуть і наступні кроки партнерів, зокрема щодо винищувачів F-16. Оскільки Україна наразі готова направити десятки пілотів на навчання – зі знанням англійської мови, бойовим досвідом та сотнями годин нальоту, тобто проблем з підготовкою не буде, потрібне лише політичне рішення.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Надавати літаки – це просто, взяли й перелетіли. Тому йдеться також про те, скільки треба часу на підготовку технічної документації, інженерів, які будуть їх обслуговувати. Це не менш важливий процес, ніж підготовка пілотів. Якщо він все життя ремонтував Жигуль, а тут Mercedes на СТО пригнали…Тому це важливий процес, який треба проводити паралельно з підготовкою пілотів», – пояснив він.

На його думку, немає особливих проблем і з адаптацією структури українських аеродромів, бо F-16 вже не раз тут бували.

«У нас дуже багато аеродромів і штатних, і оперативних, звідки наші пілоти виконують бойові завдання. Вже літали F-16 і з Миргорода, і з Хмельницької області, зокрема забезпечували проведення Євро-2012 в Україні», – нагадав Ігнат.

F-16, Ігнат
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