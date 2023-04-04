російські окупанти мають намір розставити "зуби дракона" до Чорного моря

Як пише Кореспондент, про це повідомляє видання Крим.Реалії у понеділок, 3 квітня.

Укріплення будують на Ак-Монайському перешийку, який з'єднує Керченський півострів з основною частиною Криму, повідомляє видання.

"Зуби дракона" раніше вже проклали від Азовського моря до траси Таврида, а тепер хочуть їх подовжити до Чорного моря.

Бетонні піраміди встановлюють трьома рядами між селищем Приморське і селом Батальне, додає ЗМІ.