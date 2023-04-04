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Рувін: АН-255 “Мрія”, який згорів внаслідок атаки росіян, напередодні війни могли б перегнати у Німеччину

04.04.2023 / 13:24
Гордість українського народу, вантажний літак АН-255 “Мрія”, який згорів внаслідок атаки росіян, напередодні війни могли б перегнати у Німеччину, в Мюнхен.

Про це журналістам УНН розповів Олександр Рувін, директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

За словами Рувіна, керівництву ДП “Антонов” заздалегідь були надані відповідні доручення.

“Були (надані - ред.) відповідні доручення, вказівки, що цей літак треба перебазувати. Так, там були деякі аспекти, пов’язані зі заміною двигунів, але двигун один поміняли і випробування провели. Він міг, навіть 23 лютого, злетіти – його можна було підняти у повітря і перегнати (...) у Мюнхен, у них на аеродромі місця, це ж ДП "Антонов" – у них за кордоном ціла база, там, де стоять зараз "Руслани". Вони ж займаються міжнародними перевезеннями. У них є аеродром, місця, ремонтні бази. У будь-якому разі було багато аеродромів, які могли за своєю довжиною посадкової смуги прийняти "Мрію". Його ж садили всюди. Можна було і в Україні знайти аеродром, де його посадити”, - повідомив він.

Нагадаємо, 10 березня Служба безпеки України повідомила про підозру та заарештувала екскерівників авіапідприємства "Антонов", чиї дії призвели до знищення АН-225 "Мрія". За словами правоохоронців, дирекція “Антонова” чинила опір військовим, які намагалися звести оборонні укріплення на стратегічно важливому летовищі.

Мрія, Рувін, АН-225
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