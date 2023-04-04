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Рок-гурт Scorpions заявив про бажання дати концерт на Майдані Незалежності

04.04.2023 / 12:21
Німецький рок-гурт Scorpions заявив про бажання дати концерт на Майдані Незалежності, коли закінчиться війна з країною-агресором росією.

Про це повідомив вокаліст Scorpions Клаус Майне в інтерв'ю Deutsche Presse-Agentur.

"Коли війна закінчиться, сподіваюся, у нас буде концерт миру на Майдані в Києві", — заявив соліст легендарного гурту.

При цьому артисти вже скасували всі концерти, які мали дати на території рф. За їх словами, вони більше не бачать можливості виступати на території країни-агресора.

Вокаліст Scorpions також вказав на те, що гурт змінив текст свого хіта "Wind Of Change" ("Вітер змін") з тим, щоб він не романтизував росію, а містив солідарність з Україною.

Клаус Майне підкреслив, що зараз не можна послаблювати підтримку України, бо те, що може бути у разі перемоги рф буде гіршим, ніж зараз.

Scorpions, Майне
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