Лідер гурту Scorpions вважає всіх росіян винними в нападі на Україну

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Телеграмі, передає Укрінформ.

«Сьогодні Клаус Майне, лідер Scorpions, сказав, що вважає всіх росіян винними в нападі на Україну. Так, в Гаазі будуть сидіти конкретні люди, хто віддавав та виконував накази. Але колективну відповідальність ніхто не скасовував, тому що народ виховав свого лідера і вчасно не сказав «ні», - написав міністр.

Водночас Ткаченко підкреслив, що культура не може залишатися поза політикою, бо сьогодні це зброя, яка може застосовуватися у двох напрямках: виправдовувати вбивства чи захищати ідентичність народу, який є її носієм.

«Ми не можемо закривати очі на гастролі росіян в Європі і не бити в набат. Не можемо дозволити нетребкам-кіркоровим нести свою «культуру» у світ. Культура та мистецтво - це про духовність, зміст, людяність. Поняття, яких немає у нашого сусіда», - підкреслив очільник МКІП.