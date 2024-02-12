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Ігнат: Американські винищувачі F-16 вже можна було б розмістити в Україні

12.02.2024 / 17:27
Американські винищувачі F-16 вже можна було б розмістити в Україні. Вони могли б злітали з українських аеродромів.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Gazeta.ua.

"Можна було б вже їх тут розмістити й вони злітали б, як вони це робили у 2012 та 2018 роках. Для того, щоб здійснювати зліт та посадку, потрібно управління ними, системи зв'язку та інше. Безумовно логістика, літаки потрібно обслуговувати й заправляти. Це можна робити й це робилось на території України", - сказав Ігнат.

За його словами, нині триває серйозна підготовка інфраструктури для F-16 в Україні. Особливо важливою вона є в умовах бойових дій, адже винищувачі будуть ціллю для росіян.

"Маємо зробити все, щоб інфраструктура, яка готується, була адаптована. Тому що зробити капітальною її - не дуже простий процес, особливо, коли перебуваємо під щоденними обстрілами. Адаптація відбувається, пілоти навчаються", - додав Ігнат.

F-16, Ігнат
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