Ігнат: Україна може отримати шведські винищувачі Gripen

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише УНН.

«Основним бойовим літаком буде F-16. Також розглядається і Gripen, шведська сторона може передати Україні ту кількість, яка у неї є на сьогодні. Про кількість ми не говоримо. Але основним бойовим літаком все ж залишається F-16. Якщо буде ухвалене рішення щодо Gripen, це буде непоганим варіантом для нас», - сказав Ігнат.

Він також зазначив, що Швеція розглядає можливість розробки новішої версії винищувача Gripen, на які будуть переходити повітряні сили Швеції. Тому Україна матиме перспективу отримати ці літаки.

Речник додав, що українські пілоти вже тестували винищувачі Gripen у Швеції.

«Під час першого візиту у Королівство Швеція командувач Повітряних сил залишив там фахівців, коли власне відбувалась зустріч, щоб вони дослідили можливість надання Україні цих літаків і провели певні ознайомчі польоти на них, щоб зрозуміти, як це працює, і надати довідку повну - можемо чи не можемо ми отримати цю техніку», - зазначив Ігнат.

Наразі тривають консультації щодо передачі літаків. Він зауважив, що це були лише тестування літаків, а не навчання пілотів. Тренування військових почнеться лише після того, як буде оголошено рішення про передачу літаків Gripen.