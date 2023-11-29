Зеленський поспілкувався з Орбаном під час візиту на церемонію інавгурації президента Аргентини

Про це повідомляє "Європейська правда".

Орбан та Зеленський поговорили в аргентинському парламенті у ложі для гостей. Кадри їхнього спілкування показав офіційний Youtube-канал Сенату Аргентини.

В Офісі президента наразі не коментують деталей спілкування Зеленського та Орбана.