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Зеленський у розмові з Орбаном підкреслив зацікавленість України в добросусідських відносинах з Угорщиною

09.05.2024 / 12:16
Президент Володимир Зеленський провів тривалу телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та запросив його на Саміт миру у Швейцарії.

Про це Зеленський повідомив у соціальній мережі Х (Twitter), передають Українськi Новини.

"Провів тривалу та предметну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Запросив його на Саміт миру. Нам важлива позиція Угорщини, коли йдеться про наближення миру та про спільну регіональну безпеку", - повідомив він.

Зеленський у розмові підкреслив зацікавленість України в добросусідських відносинах і розвитку співпраці в торгівлі, енергетиці та логістиці.

Вони узгодили подальші кроки з розв’язання всього спектра двосторонніх питань на взаємовигідних умовах а також обговорили європейську інтеграцію України.

Зеленський запевнив Орбана, що швидкий вступ України до ЄС піде на користь обом державам.

Орбан, Зеленський
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