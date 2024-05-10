Зеленський у розмові з Орбаном підкреслив зацікавленість України в добросусідських відносинах з Угорщиною

Про це Зеленський повідомив у соціальній мережі Х (Twitter), передають Українськi Новини.

"Провів тривалу та предметну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Запросив його на Саміт миру. Нам важлива позиція Угорщини, коли йдеться про наближення миру та про спільну регіональну безпеку", - повідомив він.

Зеленський у розмові підкреслив зацікавленість України в добросусідських відносинах і розвитку співпраці в торгівлі, енергетиці та логістиці.

Вони узгодили подальші кроки з розв’язання всього спектра двосторонніх питань на взаємовигідних умовах а також обговорили європейську інтеграцію України.

Зеленський запевнив Орбана, що швидкий вступ України до ЄС піде на користь обом державам.