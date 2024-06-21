На саміті ЄС Орбан і Зеленський провели коротку розмову

Судячи з трансляції із залу засідань, Віктор Орбан сам підійшов до президента України та потис йому руку. Це відбулось вже після підписання безпекових угод України з ЄС, а також з Литвою та Естонією.

На відео не чути, про шо лідери, але видно, що спілкування Орбана і Зеленського було доволі емоційним. Як відомо, Угорщина вже з 1 липня розпочне піврічне головування у Раді Євросоюзу.