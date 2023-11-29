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В МВС пояснили, за яких умов не будуть штрафувати за порушення комендантської години

11.12.2023 / 16:25
Верховна Рада України схвалила в першому читанні законопроєкт про встановлення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години. В МВС пояснили, кого не будуть штрафувати та за яких умов.

Як повідомляє пресслужба МВС, у процесі спільного опрацювання законопроєкту з депутатами погодили врегулювати випадки, які не є порушенням комендантської години.

https://delo.ua/society/kogo-ne-budut-strafuvati-za-porusennya-komendantskoyi-godini-poyasnennya-pravooxoronciv-427078/

Коли не будуть штрафувати:

  • якщо особа прямує до/з укриттів під час повітряної тривоги;
  • супроводжує поранених, важкохворих;
  • здійснює заходи з евакуації населення або рятування майна;
  • надає медичну (домедичну) допомогу;
  • перебуває в стані крайньої необхідності.

Які штрафи передбачені за порушення

Для фізичних осіб:

  • 8500 — 17000грн;
  • в разі повторного порушення: 17000 — 34 000грн.

Для субʼєктів господарювання:

  • 51000 — 102000грн;
  • повторно: 170000 — 340000грн.

Що таке комендантська година

Зазначимо, що наразі у КпАП взагалі відсутні згадки про комендантську годину, хоча відповідні заходи діють в Україні ще з початку повномасштабної війни.

Комендантською годиною називається період, коли у темну пору доби заборонено перебувати на вулицях та в громадських місцях. У кожній області цей час визначається окремо відповідною військовою адміністрацією.

У регіонах, де немає бойових дій, він наразі триває п'ять годин, у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях - з 21:00 до 5:00, у Херсонській області - з 20:00 до 6:00.

Єдиною областю, де комендантської години немає, є Закарпатська.

Але там з 1 грудня і до завершення воєнного стану триватиме перевірка документів у осіб, що перебувають на території області.

штраф, комендантська година
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