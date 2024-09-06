Кінологи Нацполіції України опанували нові техніки у сфері гуманітарного розмінування у Швеції

Як передає Укрінформ, про це повідомляє департамент комунікації Нацполіції.

Двотижневий курс спеціального навчання відбувся на базі тренінгового центру поліції та кінологічної служби Королівства Швеції. Підготовку пройшли 13 поліцейських з Києва, Сумської, Одеської, Харківської, Київської, Чернігівської, Дніпропетровської, Тернопільської, Закарпатської, Львівської, Чернівецької, Житомирської областей.

Зазначається, що кінологи НПУ, які спільно з вибухотехнічними підрозділами здійснюють розмінування на деокупованих територіях, поповнили арсенал навичок із пошуку вибухонебезпечних предметів. Відтепер службові собаки зможуть знаходити вибухівку не тільки на землі, а й під шаром ґрунту.

«Поліцейські також вивчали техніки інтенсивного пошуку предметів у багажі та на транспорті для ідентифікації службовими собаками запахів малої концентрації. Завдяки цьому вмінню чотирилапі виявлятимуть найменші речові докази або замасковані заборонені речовини», - йдеться в повідомленні.

Крім того, співробітники кримінальної поліції відпрацювали порядок дій кінолога в екстремальних ситуаціях і правильний алгоритм порятунку життя собаки. Кінологи практикувались в умовах, наближених до реальних, у приміщеннях і надворі, вчилися надавати допомогу як самостійно, так і працювати в команді.

Це вже друга група працівників кінологічної служби Нацполіції України, які пройшли навчання за підтримки посольства Королівства Швеції.

«У Швеції найсильніша школа підготовки службових собак у Європі, тому ми дуже вдячні за продовження співпраці та підтримку. Особливо це важливо для повернення життя на деокуповані території України, такі як Харківщина, у розмінуванні якої я також брав участь», - зазначив молодший інспектор-кінолог кінологічного центру ГУНП в Київській області Максим Александров.