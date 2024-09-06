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Кінологи Нацполіції України опанували нові техніки у сфері гуманітарного розмінування у Швеції

07.09.2024 / 13:15 28 февраля 2014, пятница, №038 (311)
У Швеції кінологи Нацполіції України переймали досвід з пошуку вибухових пристроїв, тактичної медицини, а також опанували нові техніки у сфері гуманітарного розмінування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє департамент комунікації Нацполіції.

Двотижневий курс спеціального навчання відбувся на базі тренінгового центру поліції та кінологічної служби Королівства Швеції. Підготовку пройшли 13 поліцейських з Києва, Сумської, Одеської, Харківської, Київської, Чернігівської, Дніпропетровської, Тернопільської, Закарпатської, Львівської, Чернівецької, Житомирської областей.

Зазначається, що кінологи НПУ, які спільно з вибухотехнічними підрозділами здійснюють розмінування на деокупованих територіях, поповнили арсенал навичок із пошуку вибухонебезпечних предметів. Відтепер службові собаки зможуть знаходити вибухівку не тільки на землі, а й під шаром ґрунту.

«Поліцейські також вивчали техніки інтенсивного пошуку предметів у багажі та на транспорті для ідентифікації службовими собаками запахів малої концентрації. Завдяки цьому вмінню чотирилапі виявлятимуть найменші речові докази або замасковані заборонені речовини», - йдеться в повідомленні.

Крім того, співробітники кримінальної поліції відпрацювали порядок дій кінолога в екстремальних ситуаціях і правильний алгоритм порятунку життя собаки. Кінологи практикувались в умовах, наближених до реальних, у приміщеннях і надворі, вчилися надавати допомогу як самостійно, так і працювати в команді.

Це вже друга група працівників кінологічної служби Нацполіції України, які пройшли навчання за підтримки посольства Королівства Швеції.

«У Швеції найсильніша школа підготовки службових собак у Європі, тому ми дуже вдячні за продовження співпраці та підтримку. Особливо це важливо для повернення життя на деокуповані території України, такі як Харківщина, у розмінуванні якої я також брав участь», - зазначив молодший інспектор-кінолог кінологічного центру ГУНП в Київській області Максим Александров.

Швеція, кінологи
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