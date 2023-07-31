Угорщина відклала ратифікацію вступу Швеції до НАТО

Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Засідання парламенту було відкладено в понеділок після того, як члени правлячої партії Угорщини під головуванням прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, які мають більшість у дві третини голосів у парламенті, не з'явилися на засідання. Парламент може схвалити включення Швеції до військового альянсу восени, заявив минулого тижня журналістам міністр кабінету міністрів Гергей Гуляс.

Угорщина і Туреччина – єдині члени НАТО, які ще не ратифікували включення Швеції до військового альянсу, яке було викликане занепокоєнням з приводу безпеки після вторгнення росії в Україну.

Туреччина зняла свої заперечення на початку цього місяця після того, як Швеція пообіцяла новий план боротьби з курдськими сепаратистськими угрупованнями в цій північній країні.

Тим часом уряд Орбана, який обрушився на Швецію за її жорстку критику Угорщини, заявив, що парламент ратифікує заявку на вступ до НАТО після того, як це зробить Туреччина. Офіційні особи не пояснили, чому Будапешт прив'язав свій графік до графіка Анкари.