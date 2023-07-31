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Делегація США при ООН виступила з прямими звинуваченнями росії у брехні та глузуванні

01.08.2023 / 10:12
Делегація США при ООН виступила з прямими звинуваченнями на адресу росії у зловживанні нею своїм постійним членством в Раді Безпеки, а також у брехні та глузуванні над роботою окремих органів міжнародної організації.

З відповідною заявою виступила в понеділок на засідання РБ ООН представниця делегації США при Організації Тріна Саха, передає власний кореспондент Укрінформу.

«росія продовжує зловживати своєю позицією у Радбезі, щоби брехати, відволікати та вводити в оману»,- наголосила представниця США.

Вона підкреслила, що тема, заявлена російською делегацією на скликаному нею засіданні РБ ООН у понеділок, є «глузуванням» над діяльністю Офісу ООН з питань протидії тероризму, який представив свою доповідь щодо ситуації в Україні.

«Якщо слухати заяви росії, які вона оголосила сьогодні, дехто може спантеличитися, хто є агресором, а хто жертвою»,- зазначила американська дипломатка.

Водночас, вона наголосила: від початку жорстокого повномасштабного вторгнення рф в Україну понад 140 країн ООН чітко засудило росію за її агресію та виступило з вимогою до рф вивести її війська з міжнародно визнаної території України. Тепер же, за її словами, росіяни намагаються вкотре використати свої прийоми, щоби відвернути увагу ООН від своєї ж агресії.

Крім того, представниця США нагадала, що кремль цими вихідними знову вдався до безвідповідальної ядерної риторики. росія заявила про розміщення тактичної ядерної зброї на території білорусі, «що лише погіршило й без того небезпечну ситуацію», додала представниця американської делегації.

«Скарги росії на наслідки війни, яку вона розпочала, повинні нагадати нам усім просту істину: ця війна може закінчитися вже сьогодні, якщо росія виведе свої війська з суверенної території України та покладе край невпинним, жорстоким нападам на українські міста та цивільну інфраструктуру»,- наголосила вона.

Поки цього не відбудеться, Сполучені Штати продовжать повною мірою підтримувати оборонні можливості України, а також принципи Статуту ООН, заявила представниця США.

РБ ООН, Саха
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