Войти | Зарегистрироваться
17:24

вторник,
01 августа
Онлайн
Зеленський попередив про можливі атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України
Країна
Зеленський попередив про можливі атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України
Повний текст декларації щодо гарантій безпеки для України
Світ
Повний текст декларації щодо гарантій безпеки для України
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Надзвичайні події

ЦНС: росгвардія провела навчання з придушення бунтів у росії та білорусі

31.07.2023 / 17:27
Cпецпризначенці з росгвардії провели навчання щодо придушення бунтів у рф та білорусі.

Навчання проходили у два етапи. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

Перший – протидія масовій непокорі мобілізованих і членів їх сімей, під час проведення заходів повної мобілізації населення рф.

Другий етап – захід на територію білорусі для наведення "порядку" після "нанесення Збройними силами України та Польщі ракетних ударів по таборах вагнерівців".

За задумом навчань, кількість особового складу терористичного пвк становила 20 тис. чоловік.

росгвардія, ЦНС
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
1 августа
31 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.