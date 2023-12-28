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МО Британії: "росгвардія" нарощує ресурси та особовий склад через внутрішню ситуацію в росії

08.01.2024 / 09:10
"росгвардія" продовжує нарощувати свої ресурси та особовий склад у зв'язку з потрясіннями у сфері внутрішньої безпеки росії, викликаними війною в Україні.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Там нагадали, що з жовтня 2023 року до складу росгвардії входять підрозділи приватної військової компанії "вагнер", а 3 січня 2024 року - батальйон "восток" так званої днр.

"москва також докладає зусиль щодо розформування угруповання "каскад" днр, що спеціалізується на операціях із безпілотниками, і підпорядкування його частин росгвардії", - зазначено в повідомленні.

Крім того, у липні 2023 року державна дума рф дозволила росгвардії застосовувати більш важке озброєння.

"Нові можливості, а також доукомплектування її досвідченими ветеранами з інших підрозділів, найімовірніше, значно підвищать бойову ефективність", - наголошується в повідомленні.

росгвардія, МО Британії
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