МО Британії: "росгвардія" нарощує ресурси та особовий склад через внутрішню ситуацію в росії

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Там нагадали, що з жовтня 2023 року до складу росгвардії входять підрозділи приватної військової компанії "вагнер", а 3 січня 2024 року - батальйон "восток" так званої днр.

"москва також докладає зусиль щодо розформування угруповання "каскад" днр, що спеціалізується на операціях із безпілотниками, і підпорядкування його частин росгвардії", - зазначено в повідомленні.

Крім того, у липні 2023 року державна дума рф дозволила росгвардії застосовувати більш важке озброєння.

"Нові можливості, а також доукомплектування її досвідченими ветеранами з інших підрозділів, найімовірніше, значно підвищать бойову ефективність", - наголошується в повідомленні.