МЗС Швеції: В осяжному майбутньому росія залишиться серйозною загрозою для Європи

Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрем, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dagens Nyheter.

"Ми повинні готуватися до довгострокової конфронтації, яка триватиме доти, доки росія порушуватиме Статут ООН і європейський порядок безпеки", - заявив він.

Міністр також наголосив, що військова та політична підтримка України з боку Швеції збережеться, і вітає рішення ЄС прийняти Україну в члени.

"Українські солдати також б'ються за нашу свободу і цінності", - каже він.