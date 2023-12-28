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МЗС Швеції: В осяжному майбутньому росія залишиться серйозною загрозою для Європи

08.01.2024 / 11:14
росія в осяжному майбутньому залишиться серйозною загрозою для безпеки Швеції та Європи.

Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрем, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dagens Nyheter.

"Ми повинні готуватися до довгострокової конфронтації, яка триватиме доти, доки росія порушуватиме Статут ООН і європейський порядок безпеки", - заявив він.

Міністр також наголосив, що військова та політична підтримка України з боку Швеції збережеться, і вітає рішення ЄС прийняти Україну в члени.

"Українські солдати також б'ються за нашу свободу і цінності", - каже він.

Швеція, Біллстрем
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