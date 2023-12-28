У містах біля москви третю добу немає опалення, - росЗМІ

Опалення у росіян відсутнє начебто через прорив на теплотрасі 4 січня, пише УНН.

«4 січня 2024 року внаслідок неправильної експлуатації співробітниками закритого акціонерного товариства котельні у місті Подільську стався прорив теплотрас. У зв'язку з цим житлові приміщення, а також медичні, навчальні та дошкільні заклади, розташовані в мкр», - йдеться в повідомленні місцевої влади.

Вранці 5 січня мер подільська повідомив, що "аварійно-відновлювальні роботи на теплотрасі від котельні ЗАТ "КСПЗ" завершено". Проте мешканці розповідають, що на ранок 7 січня опалення досі і нема.

Холод настільки сильний, що стіни та сходові клітин у під'їздах багатоповерхівок покрились паморозю.