Шмигаль розповів про підготовку України до опалювального сезону

Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

"11,7 млрд куб. м газу вже закачано в українські газосховища. Це майже 80% від потреби. На складах маємо в наявності 1,5 млн тонн вугілля, плануємо вийти на показник 1,8 млн тонн", - розповів він.

За словами Шмигаля, одночасно йде підготовка до зими й об'єктів теплоенергетики - ремонти ТЕЦ, котелень, теплових електростанцій відбуваються в плановому режимі.

"Відповідальних за підготовку до зими - Міністерство відновлення, Міністерство енергетики, "Укренерго", "Нафтогаз" - закликаю до максимальної концентрації зусиль та до мобілізації ресурсів", - зазначив він.

Нагадаємо, в Раді вже передрікають важку зиму, відімкнення електрики і складний опалювальний сезон.

10 жовтня 2022 року росія вперше завдала масштабного ракетного обстрілу по енергетичній інфраструктурі Україні. Упродовж наступних місяців Україна пережила понад 10 хвиль масштабних російських обстрілів, коли ворог залучав десятки ракет різних типів і дальності.

Через дефіцит потужності Міненерго доводилось застосовувати відключення електроенергії споживачам, та попри непросту зиму для українців, ворог не зміг досягти своєї мети створити в Україні повний блекаут.