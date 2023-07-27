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Експерт: Обстріли росіянами українських портів можуть прискорити надання Україні потужнішої зброї

26.07.2023 / 10:12
Обстріли російськими військами українських портів можуть прискорити надання Україні потужнішої зброї, зокрема літаків F-16.

Таку думку в коментарі Українському радіо висловив експерт з питань регіональної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак, передає Укрінформ.

"Зараз вже з’являються заяви про F-16 як про літак протиповітряної оборони. Насправді це універсальні літаки, і головна ознака тих версій, про які йдеться, ― вони інтегровані у системи Patriot, тобто вони можуть діяти спільно з радарами в єдиному полі захисту. Ці системи дорожчі. В одному з останніх пакетів озброєнь, наданих нам Сполученими Штатами, є додаткові пускові установки і додаткові ракети для термінового захисту портів. Про F-16 теж було сказано, але йшлося про осінь”, - зазначив він.

Однак питання, чи буде достатній захист портів, щоб у нормальному режимі запрацювали страхові компанії, - залишається, констатував експерт.

“І справа не лише в портах. Вільні акваторії Чорного моря, які поза межами територіальних вод, росіяни час від часу оголошують зонами ракетних навчань. Це також впливає на роботу транспортних компаній і страховок. Адже страхування не передбачає, що кораблі будуть іти через зони військових навчань”, - зазначив Їжак.

За його словами, кораблі заходити не будуть, поки хтось із важливих міжнародних гравців не скаже, що цей захід гарантований і безпечний.

Водночас, як зазначив експерт, флоти Румунії та Болгарії досить обмежені, щоб гарантувати безпеку, а Туреччина більшість свого флоту тримає у Середземному морі.

"У Чорному морі небагато кораблів. Туреччина більшість свого флоту тримає у Середземному морі, флоти Румунії та Болгарії досить обмежені, в основному це захист територіальних вод. І була така політика, починаючи з 1930-х років, що Чорне море має бути таким собі демілітаризованим. росія після захоплення Криму це змінила, почала насичувати Чорне море військовою технікою, а інші країни цього не робили. Тобто кораблів там мало, а до того ж Туреччина керує чорноморськими протоками, і є конвенція, яка обмежує рух великої кількості кораблів", - пояснив він.

“росіяни б’ють по портах і чекають, коли світ піде їм на поступки. Вони вважають, що за той час, поки Україна отримає засоби ППО для захисту портів, вони встигнуть отримати те, що хочуть від міжнародної системи", - заявив експерт.

F-16, Їжак
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