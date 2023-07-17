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Гуменюк: Ми попереджали, що сезон "бавовни" буде. Ми слово тримаємо

23.07.2023 / 16:20
Просування українських військових відбувається не лише по лінії фронту, але й в глибокому тилу, де ворог відчуває неспокій.

Про це заявила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ми попереджали, що сезон "бавовни" буде. Поки ми слово тримаємо і далі просуваємось. Просування Сил оборони - це не лише рух по лінії фронту, це і рух в глибокому тилу, де ворог відчуває неспокій", - заявила Гуменюк.

За словами речниці Сил оборони півдня, те, що росіяни раніше називали "хлопками", тепер стало "гучними оплесками", оскільки Збройні сили України наближаються.

Нагадаємо, 22 липня, в Красногвардійському районі Криму протягом тривалого часу лунали вибухи. Через деякий час так званий "голова" окупованого півострова Сергій Аксьонов визнав атаку БпЛА та оголосив евакуацію населення в радіусі 5 кілометрів від місця НП у пункти тимчасового розміщення.

Як відзначав Defence Express, ефективність удару полягає в тому, що нафтобаза, по якій було завдано удар, розташована близько до залізниці. Поки ворог не ліквідує пожежу - рух всіх потягів буде заблокований для більшої частини півострова.

Також під удар потрапив й розформований в середині 90-х років аеродром, який ворог використовував в якості польового табору.

Гуменюк
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