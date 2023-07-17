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окупанти у Євпаторії встановили «зуби дракона» просто на березі Чорного моря

23.07.2023 / 13:15
російські окупанти у Євпаторії встановили конструкції для перешкоджання руху танків просто на березі Чорного моря.

Про це повідомив речник ОК «Південь» Владислав Назаров у Телеграмі, передає Укрінформ.

«У Євпаторії окупанти встановили «зуби дракона» просто на березі. Очевидно вважають, що танки припливуть атакувати з моря», - написав Назаров.

Він також оприлюднив відповідне фото.

Назаров, Євпаторія
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