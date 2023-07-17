окупанти у Євпаторії встановили «зуби дракона» просто на березі Чорного моря

Про це повідомив речник ОК «Південь» Владислав Назаров у Телеграмі, передає Укрінформ.

«У Євпаторії окупанти встановили «зуби дракона» просто на березі. Очевидно вважають, що танки припливуть атакувати з моря», - написав Назаров.

Він також оприлюднив відповідне фото.