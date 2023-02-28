Назаров: Для закінчення війни Україна повинна перемогти рф на полі бою

Про це в інтерв’ю Der Spiegel заявив головний радник головнокомандувача ЗСУ, генерал Віктор Назаров.

«У лютому 2022 року я вже передбачав, що конфлікт триватиме щонайменше рік, а можливо, і більше. Зараз, за моїми оцінками, він триватиме ще щонайменше рік», – сказав він.

Назаров наголосив, що для закінчення війни Україна повинна перемогти рф на полі бою.

«Ми знаємо, що, враховуючи розміри росії та її ядерну зброю, неможливо завдати їй повної поразки в сенсі беззастережної капітуляції. Але поразка на полі бою можлива. Питання полягає у відвоюванні територій на Азовському морі та Кримському півострові», – сказав він.

За його словами, українська армія зможе відвоювати території в рамках великого контрнаступу, «як це було у Харкові та у Херсоні».