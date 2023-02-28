У школах Херсонської області окупанти запровадили обов'язкові "кадетські класи"

Там учнів зобов'язують носити уніформу та відвідувати додаткові заняття з "патріотичного" виховання, повідомляє Генштаб у зведенні.

"Через дефіцит вчителів на роботу приймають проросійських місцевих жителів без педагогічної освіти. Переважно їм понад 50 років. Для легалізації, відповідно до російського законодавства, їх автоматично зараховують на заочну форму навчання до профільних ВУЗів Російської Федерації", – йдеться у повідомленні.

Посилили фільтраційні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей. У Піщанівку й Пойму Херсонської області прибули представники ФСБ. Обшукують помешкання, перевіряють телефони. Основну увагу окупанти приділяють людям, чиї родичі виїхали на неокуповану частину України.