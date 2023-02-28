Гуменюк: На території Молдови наразі спостерігаються ознаки гібридної війни

Про це повідомила під час брифінгу речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, інформує УНН.

"У Молдові зараз розквітають всі ознаки гібридної війни", - заявила Гуменюк.

Вона додала, що у Молдові намагаються "розхитати соціально-політичний устрій", "просувати пропагандистські наративи та звозити туди команди агітаторів".

"Усі ці заходи дуже свідомо сприймаються молдовським керівництвом, вживаються заходи для локалізації такої роботи", - повідомила речниця.

Крім цього, вона повідомила, що Україна готова до гіпотетичної загрози з Придністров'я, і висловила думку, що на тій території знаходяться "демотивовані" російські військовослужбовці.

"Там знаходяться демотивовані військовослужбовці, які звикли служити у полегшених умовах закордонного відрядження.. Там може бути лише кілька спецпідрозділів для диверсійної роботи. Також можливі провокативні обстріли з території Придністров’я", - додала вона.