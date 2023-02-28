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ЦВК не визнала обраними народними депутатами наступних у списку представників ОПЗЖ

03.03.2023 / 12:30
Центральна виборча комісія не визнала обраними народними депутатами наступних у списку після Наталії Королевської та Олега Волошина представників ОПЗЖ через судову заборону діяльності цієї партії.

Про це повідомила прес-служба ЦВК у четвер, 2 березня

Зазначається, що комісія отримала ухвали Верховної Ради щодо нардепів Королевської та Волошина, які достроково припиняють повноваження (особисті заяви про складання депутатських повноважень).

За процедурою мало б відбутися заміщення, тобто, визнання обраними нардепами наступних за черговістю кандидатів від ОПЗЖ.

Проте комісія визнала, що заборона діяльності ОПЗЖ рішенням суду – обставина, яка унеможливлює прийняття ЦВК рішення про визнання обраними нардепами на позачергових виборах 21 липня 2019 року наступних за черговістю кандидатів у виборчому списку партії.

Також ЦВК відклала розгляд питання про призначення проміжних виборів народних депутатів у двох округах (№40 (Дніпропетровська обл.) та №47 (Донецька обл.), у зв'язку із припиненням повноважень нардепів Олександра Трухіна та Юрія Солода.

Під час воєнного стану в Україні заборонено проводити вибори.

ЦВК, ОПЗЖ
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