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Резніков: На зустрічі з послами G7 та ЄС обговорили перетворення Міністерства оборони на Міністерство контрнаступу

03.03.2023 / 11:32
Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч з послами країн "Великої сімки" та Євросоюзу, на якій обговорювалися перетворення в Міністерстві оборони.

Про це керівник МО повідомив у Facebook.

"Зустрівся з послами G7 та ЄС. Говорили про ситуацію на фронті і про зміни у нашому Міністерстві. Про те, як перетворюємо Міністерство оборони на Міністерство контрнаступу. Представив нових заступників: Олександра Павлюка, Андрія Шевченка та Віталія Дейнегу. Будуємо міністерство з ефективним управлінням уже зараз - на шляху до Перемоги. Це потрібно для успіху наших воїнів сьогодні і для надійного миру завтра", - заявив Олексій Резніков.

Під час зустрічі обговорювалися також питання вступу України до НАТО і постачання зброї, повідомив міністр оборони.

Він відзначив "важливу і своєчасну підтримку Вільного Світу" і подякував послу Японії, яка цього року головує у G7, Кунінорі Мацуда за організацію зустрічі.

"G7 - це не про розміри. Це про здатність брати більше відповідальності", - наголосив Олексій Резніков.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков продемонстрував фото і відео перших танків Leopard2A4, які прибули в Україну з Польщі, і повідомив, що найближчим часом їх кількість збільшиться.

G7, Резніков
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