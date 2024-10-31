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Залякують власних солдатів: Лубінець розповів, чому росіяни вбивають українських військовополонених

13.11.2024 / 12:16
На думку Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, вбивства українських військовополонених - це свідома тактика росіян, яка спрямована на залякування власних солдатів, а також на зміну міжнародного правопорядку у світі.

Про це він заявив у коментарі кореспондентці видання "Радіо Свобода".

"росіяни це роблять свідомо. Декілька аргументів, напевно, чому: це насамперед "пов'язати" кров'ю російських солдатів, щоб вони не здавалися в полон, щоб вони розуміли, що вони воєнні злочинці… Якщо вони страчують українських військовополонених, то, якщо вони здадуться в полон, їм розказують, що з ними будуть робити абсолютно те ж саме", – сказав Лубінець.

Він також додав, що росіяни намагаються зруйнувати чинну нинішню систему міжнародного гуманітарного права, показавши, що вона неефективна.

"Вони чхати хотіли на міжнародне гуманітарне право, на Женевські конвенції… росіяни зараз взяли тактику руйнування чинної міжнародної системи міжнародного гуманітарного права, показуючи, що вона не існує. Її треба міняти, і під час цих змін напевно, що вони будуть просувати свої власні інтереси. Наприклад, збільшення кількості країн постійних членів Ради безпеки ООН з-поміж тих країн, які підтримують російську федерацію. І це є дуже небезпечним для нас усіх", – зазначив омбудсман.

Лубінець також наголосив, що про випадки вбивств українських полонених інформує Міжнародний комітет Червоного Хреста й ООН, "щоб питання страти українських військовополонених були розглянуті на найвищому рівні на Генеральній Асамблеї ООН, знову ж таки з юридичними наслідками для рф".

"Можливо, нам треба вводити окремі санкційні списки проти росіян, які це роблять. Я дуже хочу, щоб колись у майбутньому міжнародні партнери зрозуміли, що тільки кардинальні економічні санкції можуть зупинити російську агресію… Це єдине, що може призвести до зупинки цієї агресії. Все інше, на жаль, ви бачите, не працює і з кожним днем стає все гірше", – зазначив омбудсман.

Лубінець
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