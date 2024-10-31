Шмигаль: Замінемо МСЕК новим дієвим механізмом, що орієнтований на людину та на її потреби

Про деталі реформи МСЕК премʼєр-міністр Денис Шмигаль розповів під час засідання уряду, передає УНН.

«Стара бюрократична система МСЕК буде ліквідована. Її замінить новий дієвий механізм, що орієнтований на людину та на її потреби. Перший крок ми вже зробили. Уряд спрямував до Верховної Ради проєкт закону, що встановлює алгоритм оцінювання повсякденного функціонування людини», - сказав Шмигаль.

Шмигаль зазначив, що практикуючі лікарі в багатопрофільних лікарнях у складі експертних команд будуть оцінювати стан пацієнта за однією з трьох категорій: стійке повне обмеження працездатності, стійке часткове обмеження працездатності або повна працездатність. При цьому оцінка буде можлива у різних форматах — дистанційно, заочно та на виїзді. Система буде цифровізована з акцентом на результат: максимальну реабілітацію, повернення пацієнта до активного життя та адаптацію робочого місця відповідно до його потреб.

Він заявив, що законопроєкт має регламентувати соціальні послуги та страхові виплати, а також виплати, що будуть залежати від оцінки стану працездатності.

«Їхній розмір для людей з повною стійкою втратою працездатності, порівняно з теперішнім, суттєво зросте», - додав премʼєр.

Він зазначив, що держава компенсуватиме різницю в заробітній платі для осіб з частковою стійкою втратою працездатності, враховуючи заробіток, який вони мали до страхового випадку, та після повернення на роботу.

Крім того, запропоновані зміни подовжують період оплачуваного лікування та реабілітації з 4 місяців до 1,5 року, а також забезпечують захист від звільнення на весь час лікування.