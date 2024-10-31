Войти | Зарегистрироваться
16:02

четверг,
14 ноября
Онлайн
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
Країна
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Шмигаль: Замінемо МСЕК новим дієвим механізмом, що орієнтований на людину та на її потреби

13.11.2024 / 13:19
Кабмін спрямував до парламенту законопроєкт, який встановлює алгоритм оцінювання повсякденного функціонування осіб.

Про деталі реформи МСЕК премʼєр-міністр Денис Шмигаль розповів під час засідання уряду, передає УНН.

«Стара бюрократична система МСЕК буде ліквідована. Її замінить новий дієвий механізм, що орієнтований на людину та на її потреби. Перший крок ми вже зробили. Уряд спрямував до Верховної Ради проєкт закону, що встановлює алгоритм оцінювання повсякденного функціонування людини», - сказав Шмигаль.

Шмигаль зазначив, що практикуючі лікарі в багатопрофільних лікарнях у складі експертних команд будуть оцінювати стан пацієнта за однією з трьох категорій: стійке повне обмеження працездатності, стійке часткове обмеження працездатності або повна працездатність. При цьому оцінка буде можлива у різних форматах — дистанційно, заочно та на виїзді. Система буде цифровізована з акцентом на результат: максимальну реабілітацію, повернення пацієнта до активного життя та адаптацію робочого місця відповідно до його потреб.

Він заявив, що законопроєкт має регламентувати соціальні послуги та страхові виплати, а також виплати, що будуть залежати від оцінки стану працездатності.

«Їхній розмір для людей з повною стійкою втратою працездатності, порівняно з теперішнім, суттєво зросте», - додав премʼєр.

Він зазначив, що держава компенсуватиме різницю в заробітній платі для осіб з частковою стійкою втратою працездатності, враховуючи заробіток, який вони мали до страхового випадку, та після повернення на роботу.

Крім того, запропоновані зміни подовжують період оплачуваного лікування та реабілітації з 4 місяців до 1,5 року, а також забезпечують захист від звільнення на весь час лікування.

Шмигаль
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
14 ноября
13 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.