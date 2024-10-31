Волошин: росіяни готують наступ в Запорізької області

Про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі Reuters.

Українські військові спостерігають, що ворог готує бронетехніку та багі для проведення відповідних наступальних дій.

«Для проведення цих штурмових дій готують як бронетехніку, так і легку техніку – багі, мотоцикли», – зазначив Волошин.

Зокрема, він розповів про активність окупантів на Времівському, Оріхівському та Гуляйпільському напрямах.

Времівський напрямок

Окупанти намагаються прорвати оборонні позиції Сил оборони на північ у напрямку Рівного та Великої Новосілки:

«Здійснює штурми малими групами, проте за підтримки броньованих груп, бойової техніки. Проводять штурмові дії, адже біля Великої Новосілки на кордоні сходяться три області: Дніпропетровська, Запорізька та Донецька», – зазначив військовий.

Оріхівський напрямок

Тут рф проводить інженерну та повітряну розвідку й підготовку штурмових груп:

«Готуються, щоб активізуватися саме на Оріхівському напрямі тому, що в них у планах є стерти так званий Роботинський виступ – ті території, які взяли під контроль Сили оборони під час контрнаступу – і вийти на Оріхів, а звідти вже можна контролювати логістичні шляхи від Запоріжжя до сходу України», – пояснив Волошин.

Гуляйпільський напрямок

Тут проходять важливі логістичні шляхи, тому російські війська хочуть взяти під контроль цю частину.

«Навіть якщо ми втратили дві-три вогневі позиції, українські військові провели стабілізаційні дії – позиції відновлені», – підсумував речник Сил оборони Півдня.