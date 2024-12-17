Войти | Зарегистрироваться
23:20

вторник,
24 декабря
Онлайн
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Лубінець: В Україні ЮНЕСКО застосує в екстреному порядку механізм "спеціального моніторингу"

24.12.2024 / 17:27
На 19-му засіданні Комітету ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей постановили застосувати в Україні в екстреному порядку механізм "спеціального моніторингу" (ad hoc monitoring) щодо Будинку Державної промисловості у Харкові.

Україна стала першою країною, де ЮНЕСКО застосовує цей механізм. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Цей механізм:

  • дозволить повністю зафіксувати пошкодження завдані об'єкту культурної спадщини,
  • дасть змогу визначити обсяг робіт, необхідних для відновлення,
  • буде сприяти розв'язанню питання притягнення до відповідальності країни-агресорки за руйнування культурної спадщини України.
Лубінець
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
24 декабря
23 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.