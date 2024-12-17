ЄС виділяє 65 млн євро, які скерують на фінансування обідів для 700  тисяч учнів

Про це інформує представництво ЄС в Україні у понеділок, 23 грудня.

Передбачається, що кошти скерують на фінансування обідів для 700 тисяч учнів 1-4 класів.

"Ця ініціатива, частина пакета відновлення сумою 150 млн євро, забезпечує покращене харчування, продовольчу безпеку й стабільність для дітей під час війни", – мовиться у повідомленні.