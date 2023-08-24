Лісовий: Ми прагнемо підвищити заробітну плату вчителів

Про це під час виступу на Серпневій конференції -2023 "Освіта єднає" сказав міністр освіти та науки Оксен Лісовий, передає Укрінформ.

"Нова система оплати праці для вчителів і директорів. Ця програма вже запущена. 2023-2024 рік – це робота над формуванням політик і експертизи. У 2024-2025 році ми виходимо на пілотний проєкт. Плануємо попередньо реалізувати його у 500 школах", - сказав Лісовий.

Він додав, що пропонується відійти від єдиної тарифної сітки в оплаті праці вчителів.

"Ми хочемо, щоб базова частина заробітної плати була близько 80%, близько 20% - надбавки і ще кілька надбавок регіональних доплат і доплати від директора школи. Тобто ми робимо її зрозумілою, прозорою, прогнозованою. І, найголовніше, ми прагнемо підвищити заробітну плату", - сказав Лісовий.

Міністр зауважив, що в умовах повномасштабної війни, яку розв'язала в Україні росія, неможливо точно сказати, наскільки швидко це можна зробити.

"Але змінити систему і змінити підходи і поступово готуватися до введення нового підходу і нових принципів – це те, на чим ми зараз працюємо", - сказав Лісовий.