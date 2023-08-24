Войти | Зарегистрироваться
20:56

суббота,
26 августа
Онлайн
Зеленський: Міняти НАТО на наші землі, ну просто це не чесна навіть розмова... якась провокація
Країна
Зеленський: Міняти НАТО на наші землі, ну просто це не чесна навіть розмова... якась провокація
Шмигаль: Наше спільне завдання зараз – це максимально відновити та захистити енергосистему України
Країна
Шмигаль: Наше спільне завдання зараз – це максимально відновити та захистити енергосистему України
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

Лісовий: Ми прагнемо підвищити заробітну плату вчителів

26.08.2023 / 13:15
Лісовий: Ми прагнемо підвищити заробітну плату вчителів
Уряд розглядає нову систему оплати праці освітян, пілотний проєкт щодо нового формату оплати планується провести в 500 школах у 2024-2025 роках.

Про це під час виступу на Серпневій конференції -2023 "Освіта єднає" сказав міністр освіти та науки Оксен Лісовий, передає Укрінформ.

"Нова система оплати праці для вчителів і директорів. Ця програма вже запущена. 2023-2024 рік – це робота над формуванням політик і експертизи. У 2024-2025 році ми виходимо на пілотний проєкт. Плануємо попередньо реалізувати його у 500 школах", - сказав Лісовий.

Він додав, що пропонується відійти від єдиної тарифної сітки в оплаті праці вчителів.

"Ми хочемо, щоб базова частина заробітної плати була близько 80%, близько 20% - надбавки і ще кілька надбавок регіональних доплат і доплати від директора школи. Тобто ми робимо її зрозумілою, прозорою, прогнозованою. І, найголовніше, ми прагнемо підвищити заробітну плату", - сказав Лісовий.

Міністр зауважив, що в умовах повномасштабної війни, яку розв'язала в Україні росія, неможливо точно сказати, наскільки швидко це можна зробити.

"Але змінити систему і змінити підходи і поступово готуватися до введення нового підходу і нових принципів – це те, на чим ми зараз працюємо", - сказав Лісовий.

Лісовий, школи
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
26 августа
25 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.