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Боррель: Європейські санкції обмежили політичні та економічні можливості росії

27.08.2023 / 10:10
Глава дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що за рік європейські санкції обмежили політичні та економічні можливості росії, викликавши фінансову напругу та обмеживши країну від ключових ринків, внаслідок чого кремль збільшив витрати на торгівлю і значно погіршився промисловий потенціал.

Як повідомляє прес-служба ЄС, Боррель зазначив, що з початку вторгнення в Україну ЄС запровадив уже 11 пакетів санкцій проти росії. Крім цього, Євросоюз наклав заборону на поїздки та заморозив активи понад 1500 осіб та близько 250 організацій з росії.

"Щоб зупинити війну, нам потрібно триматися курсу", – наголосив Боррель.

За словами голови дипломатії ЄС, російська економіка скоротилася у 2022 році на 2,1%. Зокрема, виробництво автомобілів – на 48% порівняно з аналогічним періодом минулого року, іншого транспортного обладнання – на 13%, виробництво комп'ютерів, електроніки та оптики – на 8%.

До того ж роздрібна торгівля до впала на 10%, а оптова - на 17%.

Боррель наголосив, що порівняно з 2021, у 2022 році вже було припинено 58% загального імпорту ЄС із росії: імпорт енергетичних товарів скоротився майже на 60%, у тому числі відчутно впали залізо, сталь, дорогоцінні метали та деревина. Для першого кварталу 2023 року цей показник становить понад 75%, тоді як імпорт енергетичних товарів знизився на 80%.

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), загальні доходи рф від продажу нафти впали на 27% порівняно з минулим.

Загальний експорт товарів ЄС, за словами Борреля, був на 52% нижчим за середньорічний показник до початку вторгнення в 2022 році. Водночас, експорт європейських товарів подвійного призначення та передових технологій, необхідних росії для виробництва зброї для війни проти України, впав на 78% у 2022 році порівняно з 2019-2021 роками.

Боррель, санкції
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