Боррель: Європейські санкції обмежили політичні та економічні можливості росії

Як повідомляє прес-служба ЄС, Боррель зазначив, що з початку вторгнення в Україну ЄС запровадив уже 11 пакетів санкцій проти росії. Крім цього, Євросоюз наклав заборону на поїздки та заморозив активи понад 1500 осіб та близько 250 організацій з росії.

"Щоб зупинити війну, нам потрібно триматися курсу", – наголосив Боррель.

За словами голови дипломатії ЄС, російська економіка скоротилася у 2022 році на 2,1%. Зокрема, виробництво автомобілів – на 48% порівняно з аналогічним періодом минулого року, іншого транспортного обладнання – на 13%, виробництво комп'ютерів, електроніки та оптики – на 8%.

До того ж роздрібна торгівля до впала на 10%, а оптова - на 17%.

Боррель наголосив, що порівняно з 2021, у 2022 році вже було припинено 58% загального імпорту ЄС із росії: імпорт енергетичних товарів скоротився майже на 60%, у тому числі відчутно впали залізо, сталь, дорогоцінні метали та деревина. Для першого кварталу 2023 року цей показник становить понад 75%, тоді як імпорт енергетичних товарів знизився на 80%.

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), загальні доходи рф від продажу нафти впали на 27% порівняно з минулим.

Загальний експорт товарів ЄС, за словами Борреля, був на 52% нижчим за середньорічний показник до початку вторгнення в 2022 році. Водночас, експорт європейських товарів подвійного призначення та передових технологій, необхідних росії для виробництва зброї для війни проти України, впав на 78% у 2022 році порівняно з 2019-2021 роками.