Боррель: Россия должна активизировать усилия, чтобы выполнить Минские соглашения

Это отмечает высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель.

В письменном интервью агентству "Интерфакс-Украина" Боррель напомнил, что Россия является одной из сторон, подписавшей Минские соглашения. "Ей следует активизировать свои усилия по их осуществлению, а также использовать свои серьезные рычаги влияния на вооруженные формирования, которые она поддерживает на востоке Украины", - уверен он.

При этом Высокий представитель отметил, что президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал "конструктивный подход, и Россия должна теперь ответить тем же". "Саммит в нормандском формате, который проходил в Париже в декабре прошлого года, принес некоторые положительные результаты. Теперь меры, о которых договорились лидеры, должны быть воплощены в реальность на Донбассе", - считает Боррель, добавив, что полное прекращение огня "необходимо для облегчения страданий населения".

Говоря о своих ожиданиях от будущей встречи лидеров в формате Нормандской четверки, Боррель высказал мнение, что "новая динамика в нормандских переговорах представляет собой окно возможностей, которое сторонам следует использовать для продвижения к полной реализации Минских соглашений". "Меры, согласованные в Париже, должны быть безотлагательно реализованы. Следующий запланированный саммит должен стать еще одной возможностью продемонстрировать политическую волю к достижению устойчивого урегулирования конфликта", - уверен он.

При этом он назвал "поразительной" "личную решимость президента Украины Зеленского продвигаться вперед к урегулированию конфликта и реализации Минских соглашений". "Все стороны, особенно Россия, должны следовать этому примеру", - подчеркнул Боррель.

Высокий представитель напомнил, что ЕС рассматривает полную реализацию Минских соглашений как "залог успеха нынешних усилий по достижению устойчивого политического решения, основанного на уважении к суверенитету и территориальной целостности Украины". "Мы делаем все возможное, чтобы поддержать усилия в этом направлении, и мы намерены продолжать увеличивать нашу поддержку", - заверил он.

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