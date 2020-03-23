В Кривом Роге полиция задержала подозреваемого во взрыве петард в соборе УПЦ

В Кривом Роге 23 марта полиция задержала мужчину, который подозревается в организации взрыва петард на территории Спасо-Преображенского кафедрального собора Украинской Православной Церкви.

Злоумышленник поджег на территории храма пиротехнические средства и скрылся с места преступления на такси, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальную страницу в Фейсбук Криворожского отделения полиции.

Правоохранители установили и задержали злоумышленника. Им оказался неработающий 34-летний криворожец.

По факту инцидента возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.