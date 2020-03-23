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В Кривом Роге неизвестные взорвали петарды в соборе УПЦ

23.03.2020 / 10:21
В Кривом Роге неизвестные взорвали петарды в соборе УПЦ
Нацполиция Источник: Центр информации УПЦ
В результате было повреждено стекло входной двери

В Кривом Роге неизвестный повредил дверь Спасо-Преображенского кафедрального собора Украинской Православной Церкви.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

«22 марта в полицию поступило сообщение о том, что в Саксаганском районе неизвестный поджег петарды на территории собора», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате было повреждено стекло входной двери. Пострадавших нет.

«На месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют все обстоятельства», - сообщили в полиции.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Кривой рог
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