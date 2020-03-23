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Патриарх Кирилл утвердил особую молитву в связи с угрозой коронавируса

23.03.2020 / 10:39
Патриарх Кирилл утвердил особую молитву в связи с угрозой коронавируса
patriarchia.ru Источник: patriarchia.ru
Священный Синод призвал «к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам»

Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл утвердил тексты молитвенных прошений в связи с угрозой распространения коронавируса.

Прошения будут возноситься за Божественной литургией во всех храмах РПЦ, сообщает patriarchia.ru.

«Во времена эпидемий Русская Православная Церковь всегда несла свое свидетельское служение, не отказывая никому в духовном окормлении и полноценном участии в Ее Таинствах. Мы призываем к сдержанности, сохранению трезвомыслия и молитвенного спокойствия, обращаем внимание на то, что верующему человеку не следует поддаваться панике и страхам, связанным с распространением непроверенной информации об инфекции. Вместе с тем, недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих», — отмечается в заявлении.

Священный Синод призвал «к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам».

17 марта Синод также утвердил инструкцию настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей Русской Православной Церкви в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Ознакомиться с текстом молитвы «во время распространения вредоносного поветрия» можно здесь.

Источник: Inpress.ua
РПЦ
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