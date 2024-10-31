Сибіга: росія знову намагається використовувати постачання газу "як зброю" проти європейських країн

"Перекривши Австрії постачання газу, росія знову використовує енергоносії як зброю. Однак австрійський уряд, безсумнівно, забезпечить енергетичну безпеку і відкине шантаж", - написав він у соцмережі X в ніч на 16 листопада.

Сібіга також наголосив, що "епоха Європи, яка покладається на російський газ, закінчилася. Пора повністю припинити російські енергетичні прибутки - і фінансування війни".

Як повідомлялося, компанія OMV інформувала про отримання повідомлення від "Газпрому" про зупинку поставок російського газу в Австрію з 16 листопада. OMV оголосила про виграш в арбітражному спорі з "Газпромом". Присуджену суму в EUR230 млн західна компанія хоче зарахувати в рамках чинного контракту на постачання російського газу.

Це створює ризик для продовження поставок. За умовами експорту російського газу в недружні країни, за умови неповної оплати поставки припиняються. Це визнають і в OMV: "Очікується, що може статися погіршення договірних відносин за австрійським контрактом поставки OMV з “Газпром експортом”, включно з можливим припиненням поставок газу".

Потенційні втрати в поставках австрійська сторона оцінює приблизно в 6 млрд куб. м на рік.