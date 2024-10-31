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Сибіга: росія знову намагається використовувати постачання газу "як зброю" проти європейських країн

16.11.2024 / 10:10
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що росія знову намагається використовувати постачання газу "як зброю" проти європейських країн.

"Перекривши Австрії постачання газу, росія знову використовує енергоносії як зброю. Однак австрійський уряд, безсумнівно, забезпечить енергетичну безпеку і відкине шантаж", - написав він у соцмережі X в ніч на 16 листопада.

Сібіга також наголосив, що "епоха Європи, яка покладається на російський газ, закінчилася. Пора повністю припинити російські енергетичні прибутки - і фінансування війни".

Як повідомлялося, компанія OMV інформувала про отримання повідомлення від "Газпрому" про зупинку поставок російського газу в Австрію з 16 листопада. OMV оголосила про виграш в арбітражному спорі з "Газпромом". Присуджену суму в EUR230 млн західна компанія хоче зарахувати в рамках чинного контракту на постачання російського газу.

Це створює ризик для продовження поставок. За умовами експорту російського газу в недружні країни, за умови неповної оплати поставки припиняються. Це визнають і в OMV: "Очікується, що може статися погіршення договірних відносин за австрійським контрактом поставки OMV з “Газпром експортом”, включно з можливим припиненням поставок газу".

Потенційні втрати в поставках австрійська сторона оцінює приблизно в 6 млрд куб. м на рік.

Сибіга
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