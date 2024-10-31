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ЦПД: Перевірка боєм на Курщині для росыян пройшла невдало

15.11.2024 / 18:30
кремль поки що не залучав військових КНДР у штурмах українських Сил оборони у Курській області, але вони на позиціях. Ситуація на Курщині нині стабільна.

Про це у четвер, 14 листопада, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі.

Як зазначив Коваленко, перевірка боєм на Курщині для окупантів пройшла невдало. Армія рф зазнала втрат у техніці та особовому складі.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО додав, що росіяни зберігають можливості для подальших штурмів у Курській області. Та військових КНДР до штурмів поки не залучали.

«Військові КНДР поки що до штурмових дій не були залучені, але перебувають на позиціях», – наголосив Коваленко.

Нагадаємо, російська федерація зібрала угруповання у 50 тис. військових, частина з яких прибуде з КНДР, для наступу з метою відвоювання частини Курської області.

За оцінками американських фахівців, країна-агресор змогла накопичити сили, не скорочуючи угруповання на Східному напрямку, тож це нібито дозволяє їй чинити тиск одразу на кількох ділянках фронту.

Коваленко
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