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Жорін: Два процеси - рекрутинг та мобілізація - мають бути інтегровані в єдину систему

15.11.2024 / 17:27
Рекрутингові центри не зможуть повністю вирішити питання мобілізації, оскільки на рівні держави вони лише полегшують процес, але не можуть його замінити.

Про це розповів заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

"Не вийде виїхати тільки на позитивній мотивації, адже ще жодна велика війна не була виграна лише на добровольцях. Два процеси - рекрутинг та мобілізація - мають бути інтегровані в єдину систему, і лише тоді можна говорити про ефективність", - зазначив Жорін.

Він наголосив, що вже зараз потрібно змінювати ставлення людей, проводити адекватну інформаційну політику та популяризувати військовий вишкіл цивільного населення.

"Після підготовки люди не лише отримують необхідні навички, повністю знімається головне питання - пошук мотивації боротись. Той, хто пройшов підготовку, втрачає страхи, повʼязані з війною та службою, розуміє всі реалії вже набагато краще. Мілітаризоване суспільство й масова підготовка - це питання виживання та морального-вольового стану всієї країни", - пояснив військовий.

Жорін
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