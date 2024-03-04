Військовослужбовець: Загарбники адаптувалися до умов на певних ділянках фронту

Про це у Telegram повідомив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади майор ЗСУ Максим Жорін.

За його словами, окупанти нині подекуди мають перевагу у використанні FPV-дронів.

"Війна постійно змінюється. Якщо ще певний час тому вночі можна було здійснювати логістику, маневри, а тепер вже і ніч не є більш "безпечною". На фронті у великому об'ємі вже присутні не тільки нічні розвідувальні дрони, а й ті, що наносять ураження. Скидів вночі не так багато, а от нічні FPV працюють дуже активно", - зазначив Жорін.

Він також розповів, що бійці 3-ї ОШБр намагаються нарощувати свої технічні можливості за цим напрямом. Усі переміщення, логістичні маневри відбуваються переважно в нічний період, а вдень в основному лише штурмові дії.

Разом з тим російські війська також працюють над подібними технологіями, навчаються і з часом роблять все якісніше. Загарбники, зокрема, адаптуються під умови на певних ділянках фронту, під роботу українських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Щодо кількості за всіма видами дронів, думаю, перевага на боці ворога, хоча все залежить від підрозділу", - додав Жорін.