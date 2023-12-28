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ISW: Поставки систем ППО та ракет в Україну залишаються критично важливими

07.01.2024 / 16:20
Поставки країнами Заходу систем протиповітряної оборони та ракет в Україну залишаються критично важливими у коротко- та середньостроковій перспективі. Це стане запорукою розвитку української оборонно-промислової бази, що здатна підтримувати військові зусилля країни проти росії у довгостроковій перспективі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомляється, 6 січня заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що вже у перший тиждень 2024 року Міністерство оборони України завершило процес затвердження близько 15 нових видів озброєння та військової техніки для Збройних Сил. Зокрема йдеться про роботизовані системи, безпілотники, системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), інженерну техніку, модернізовану бойову броньовану машину, а також протитанкові керовані ракетні комплекси і боєприпаси.

"Цей процес затвердження дозволяє Міноборони укладати угоди з виробниками озброєнь і передавати зброю українським військовим. Гаврилюк зазначив, що у 2023 році Збройні сили України завершили процес затвердження понад 200 видів озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва", - йдеться у повідомленні.

Тим часом, повідомляється у звіті, речник Держдепартаменту США Метью Міллер 4 січня заявив, що надання американської допомоги залишається "критично важливим", оскільки Україна ще не в змозі захистити себе. Водночас, зазначив Міллер, цю допомогу не потрібно буде продовжувати на нинішньому рівні, адже Україна працює над розширенням своєї оборонної промисловості, щоб мати можливість "стати на власні ноги".

ISW раніше оцінював, що нещодавні широкомасштабні російські удари по українських промислових об'єктах були спрямовані на погіршення здатності України розвивати свій оборонний потенціал та підтримувати свої військові зусилля проти російського агресора.

"Конфігурація української парасольки протиповітряної оборони, включаючи системи ППО, надані Заходом, у визначених районах, виявилася життєво важливою для здатності України захищатися від російських ракет, зокрема балістичних", - зазначає Інститут вивчення війни.

У звіті нагадали, що під час масованої російської атаки 2 січня, системи Patriot дозволили українським силам збити рекордні 10 одиниць гіперзвукових ракет "Кинджал".

Водночас, зазначає ISW, як повідомляє газета The New York Times, чиновники Білого дому і Пентагону попередили, що США незабаром не зможуть постачати Україні ракети для ППО Patriot.

ISW, ППО, РЕБ
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