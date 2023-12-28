Войти | Зарегистрироваться
22:03

воскресенье,
07 января
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Лубінець: Полонені росіяни вкотре говорили про те, що не мають жодних скарг і дякували за людяність

07.01.2024 / 13:15
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець опублікував відео спілкування з російськими військовополоненими, які очікували останнього обміну.

Цей відеозапис омбудсман розмістив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Ще одне підтвердження того, що Україна чітко дотримується Женевських конвенцій. Важливо, що росіяни вкотре говорили про те, що не мають жодних скарг і дякували за людяність", - заявив він.

На запитання Лубінця, як до них ставилися у полоні, росіяни відповідали: "добре", "нормально", "по-людськи", "руки-ноги цілі". "Ми очікували якось не такого ставлення, не такого позитивного. Честь і гідність не принижували, ставилися нормально", - розповів один з них.

російські військовополонені відзначили, що їм періодично дозволяли телефонувати родичам, писати й отримувати листи, надавали медичну допомогу.

Лубінець порадив росіянам, розповісти про це, коли вони повернуться додому. "Ми хочемо, щоб точно такі умови були і для українських військовополонених", - сказав омбудсман.

Він також побажав росіянам перестати приходити до України зі зброєю. Деякі з них сказали, що не збираються воювати.

Лубінець, полонені
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
7 января
6 января
5 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.