Лубінець: Полонені росіяни вкотре говорили про те, що не мають жодних скарг і дякували за людяність

Цей відеозапис омбудсман розмістив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Ще одне підтвердження того, що Україна чітко дотримується Женевських конвенцій. Важливо, що росіяни вкотре говорили про те, що не мають жодних скарг і дякували за людяність", - заявив він.

На запитання Лубінця, як до них ставилися у полоні, росіяни відповідали: "добре", "нормально", "по-людськи", "руки-ноги цілі". "Ми очікували якось не такого ставлення, не такого позитивного. Честь і гідність не принижували, ставилися нормально", - розповів один з них.

російські військовополонені відзначили, що їм періодично дозволяли телефонувати родичам, писати й отримувати листи, надавали медичну допомогу.

Лубінець порадив росіянам, розповісти про це, коли вони повернуться додому. "Ми хочемо, щоб точно такі умови були і для українських військовополонених", - сказав омбудсман.

Він також побажав росіянам перестати приходити до України зі зброєю. Деякі з них сказали, що не збираються воювати.