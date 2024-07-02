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Лубінець: Робота з повернення цивільних українців з російського полону є найскладнішою

01.07.2024 / 12:16
Держава-агресор росія незаконно утримує понад 14 тис. громадян України, робота з повернення цивільних українців є найскладнішою.

Як пишуть Українські новини, про це повідомив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах Молитовного сніданку під патронатом президента, що відбувся в Києві 29 червня.

Так, коментуючи повернення з російського полону 10 громадян України, зокрема заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, священиків Української греко-католицької церкви Богдана Гелети та Івана Левицького, Лубінець зазначив, що найскладнішою є робота з повернення цивільних

"Повертаючи три категорії громадян України – це діти, військовополонені, цивільні – саме щодо цивільних це найскладніша робота", – зазначив він,

Зокрема, уповноважений акцентував, що у випадку цивільних не йдеться про обмін, як у випадку військовополонених, а саме про повернення.

"Міняти ми їх не можемо, якихось додаткових впливів на Російську Федерацію в нас напряму немає. У нас немає навіть юридичної бази, на підставі якої нам можна проводити цей процес", – пояснив він.

Також Лубінець нагадав, що Україна докладає всіх зусиль для повернення майже 20 тис. дітей і "десятків тисяч" людей, які вважаються зниклими безвісти.

Крім того, він підкреслив, що це був перший випадок, коли участь у поверненні українців додому взяв Ватикан, який раніше надавав допомогу тільки в разі дітей.

"До цього часу вони (Ватикан) нам допомагали з поверненням українських дітей. Ми на прямій комунікації з ними. Я сподіваюся, що якраз це повернення стане новою точкою... Можливо, нарешті відкрився новий канал і комунікації, і повернення цивільних громадян України", – сказав уповноважений з прав людини.

Лубінець, полонені
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