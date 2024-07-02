Лубінець: Робота з повернення цивільних українців з російського полону є найскладнішою

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12:16
Washington Post: Потужні російські авіаційні бомби падали на її власній території
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Голова Комітету розвідки Конгресу: Україна не повинна воювати з однією рукою, зв'язаною за спиною
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18:30
The Times: За останнє десятиліття російські судна здійснили 945 підозрілих дій у Північному морі
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17:27
Байден має залишитися кандидатом від Демократичної партії на президентських виборах 2024 року, - опитування
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14:21
Видання The Telegraph розповіло про масштаби глушиння росією сигналу GPS
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Reuters: США нададуть Україні боєприпаси для ППО та 155-мм гармат
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Експерти: Люди, орендуючи квартири, звертають увагу на те, чи є газ в будинку та як часто відключається електроенергія
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11:14
ПФУ оприлюднив повний перелік причин для припинення виплат пенсій
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18:30
В Україні може запрацювати накопичувальна пенсійна система соціального страхування
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Мінветеранів: На житло для ветеранів буде виділено €450 мільйонів
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