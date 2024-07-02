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Зеленський назвав кількість КАБів, які росія скинула по Україні за тиждень

01.07.2024 / 15:23
Лише за цей тиждень росія застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в Telegram в неділю, 30 червня.

"Лише за цей тиждень росія застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб. Проти наших міст і громад, проти наших людей, проти всього, що забезпечує нормальність життя", - написав глава держави.

Зеленський зазначив, що Україна потребує необхідних сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, зокрема російську бойову авіацію там, де вона є.

"Потрібен цей крок. Чіткі рішення, які допоможуть захистити наших людей. Завдання ударів на великі відстані й сучасна протиповітряна оборона - це основа для зупинення щоденного російського терору. Дякую всім партнерам, які це розуміють", - наголосив президент.

Зеленський
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