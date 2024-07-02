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МО України: Третина із допущених до експлуатації у ЗСУ гвинтівок українського виробництва

01.07.2024 / 16:25
З початку широкомасштабного вторгнення рф, Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України близько 20 зразків снайперських і антиматеріальних гвинтівок. Третина з них – українського виробництва.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

Серед зразків іноземного виробництва, що перебувають на озброєнні Сил оборони України, представлена продукція відомих зброярських компаній, таких як Cadex Defence (Канада), Barrett (США), Steyr-Mannlicher AG (Австрія), Česká Zbrojovka (Чехія), Heckler & Koch (Німеччина) та інших. Гвинтівки різних калібрів призначені для знищення живої сили противника, а також для нейтралізації або критичного пошкодження військової техніки ворога.

Від березня 2022 року значна частина допущених до експлуатації гвинтівок належить до українських зразків. Серед них є антиматеріальні великокаліберні гвинтівки, здатні пробивати броню бронеавтомобілів, а також однозарядні та напівавтоматичні гвинтівки для ураження рухомих і нерухомих цілей. Ефективна дальність пострілу окремих зразків сягає до 2000 метрів.

Згідно з повідомленням, українські зразки показали високу точність, зручність та надійність в умовах широкомасштабної війни. Вони поєднують простоту використання з відмінними характеристиками високоточної зброї. Моделі, кодифіковані у 2024 році, включають конструкторські рішення, продиктовані досвідом практичного застосування, що підвищило їхню ефективність.

В Міноборони зазначили, що з гвинтівки Alligator калібру 14,5 мм українського виробництва було знищено російського окупанта на дистанції у 2710 метрів, що стало одним із підтверджених рекордів цієї війни.

Серед боєприпасів для стрілецької зброї, кодифікованих і допущених до експлуатації з березня 2022 року, є також патрони вітчизняного виробництва для зазначених гвинтівок. Вони відповідають діючим стандартам НАТО і не поступаються за своїми характеристиками кращим світовим зразкам.

МО України, гвинтівка
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