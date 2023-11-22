Войти | Зарегистрироваться
06:56

суббота,
25 ноября
Онлайн
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Країна
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

Як у НАТО: Бюджет МО України розбили на три частини

24.11.2023 / 09:10
Бюджет Міноборони на наступний рік (1,16 трильйона грн) умовно можна розбити на три великі пакети, це підхід країн НАТО, за яким вони категоризують свої оборонні видатки, заявив заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

"Перший пакет - закупівля боєприпасів і озброєння, що становить понад 20% нашого оборонного бюджету. Другий пакет - найбільший - персонал. Витрати на людей становитимуть понад 70% бюджету. Це - грошове забезпечення, додаткові виплати за бойові завдання, навчання, харчування військовослужбовців і забезпечення речовим майном", - сказав він в ефірі телемарафону.

Третій пакет, як зазначив заступник міністра, - експлуатаційні витрати, що включає паливо, підготовку військ, комунальні платежі, поточний ремонт.

бюджет, МО України, Джигир
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
24 ноября
23 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.