Кабмін хоче збільшити зарплату деяким чиновникам, - постанова

Про це йдеться у постанові Кабміну № 1223 від 21 листопада 2023 року.

Документом встановлено, що місцеві державні адміністрації, які належать до територій відновлення та/або які належать до територій, на яких ведуться (велися) бойові дії можуть отримувати додаткові кошти з місцевих бюджетів на оплату праці працівників до 100% затвердженого у держбюджеті України.

Згідно з постановою уряду від 18 липня 2023 р. №731, територіальна громада належить до території відновлення за наявності хоча б одного з таких критеріїв: