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Гетманцев: Рада підтримала законопроєкт про страхування інвестицій від воєнних ризиків

23.11.2023 / 16:25
Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про страхування інвестицій від воєнних ризиків за рахунок Експортно-кредитного агентства.

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Він зазначив, що депутати 242 голосами підтримали законопроєкт № 9015 про введення механізму страхування військових ризиків для вітчизняних товаровиробників в другому читанні та в цілому.

За словами Гетманцева, законопроєкт був розроблений з метою створення умов для масштабування інвестицій в Україні в часи військових дій та повоєнного відновлення.

"Ініціатива передбачає підтримку економічної діяльності в Україні, посилення промислового (в тому числі оборонно-промислового) сектору, а також створення нових робочих місць та наповнення бюджетів всіх рівнів коштами від сплати податків, що призведе до посилення сил оборони України", - зауважив нардеп.

Він нагадав, що законопроєктом пропонується внесення змін до Закону України "Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності", зокрема усунути прогалини, що обмежують можливість страхування вітчизняних інвестицій Експортно-кредитним агентством, в тому числі в умовах військових дій та повоєнного відновлення.

Зараз послугу страхування можуть отримати іноземні компанії через міжнародні фінансові організації такі як MIGA чи DFC. Однак після набуття ним чинності таку можливість отримають і українські підприємства.

Згідно з пояснювальною запискою, документом пропонується внести зміни до чинного Закону "Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності", зокрема усунути прогалини, що обмежують можливість страхування вітчизняних інвестицій Експортно-кредитним агентством, в тому числі в умовах військових дій та повоєнного відновлення.

Наявність страховки має дати бізнесу гарантії покриття збитків, які можуть виникнути внаслідок бойових дій, ракетного обстрілу або удару дронами. Це, зі свого боку, дозволить залучити інвестиції у відновлення виробництв, релокацію підприємств та їх розширення.

Після затвердження необхідних нормативних актів Кабміном і Нацбанком, український інвестор зможе звернутися безпосередньо в ЕКА, в один із банків або страхову компанію, які співпрацюють з ЕКА, й оформити відповідне страхування.

Очікується, що ухвалення закону забезпечить підтримку економічної діяльності в Україні, посилення промислового сектору, а також створення нових робочих місць та наповнення податками бюджетів всіх рівнів.

Страхування здійснюватиметься за умови спрямування інвестицій на створення об’єктів та інфраструктури, необхідної для розвитку переробної промисловості та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.

Згідно з проєктом документу, закон почне діяти з 1 січня 2024 року.

Зауважимо, ЕКА – уповноважена урядом структура, завдання якої підтримувати українських експортерів. За 2022 рік агентство надало гарантії 35 експортерам на загальну суму 3,2 млрд грн.

ЕКА виступає гарантом виконання зовнішньоекономічних контрактів, договорів факторингу, акредитивів тощо. Скажімо, підприємство хоче взяти кредит, щоб профінансувати експортний контракт. Але банк не видасть цей кредит без страхування, яке зі свого боку може забезпечити ЕКА.

Гетманцев
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